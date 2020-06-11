Европейским странам разрешили открыть границы: Украины в списке нет

Еврокомиссия рекомендовала сегодня странам Евросоюза отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на поездки в ЕС до 30 июня для граждан некоторых государств.

Как следует из документа, Украины в этом списке нет. Об этом 11 июня говорится на сайте Еврокомиссии.

"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается критической, Комиссия не предлагает общего снятия ограничения на поездки на данном этапе. Ограничение должно быть снято для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора принципов и объективных критериев, включая ситуацию со здоровьем, возможностью применять меры сдерживания во время поездок", - указывается в сообщении.

По словам комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза "мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля".

При этом международные путешествия она назвала ключевыми для туризма и бизнеса.

Еврокомиссия рекомендует начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля, в том числе и путем составления общего списка государств, граждане которых смогут первыми приехать в ЕС.

Видео: в Еврокомиссии призвала страны ЕС открыть внутренние и внешние границы для некоторых стран

Как будут постепенно снимать ограничения на поездки в ЕС

В заявлении отмечается, что действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными, чтобы быть эффективными. Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Вот почему государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля, для регулярного пересмотра.

С этой целью Комиссия предлагает, чтобы решение об отмене ограничений для конкретной страны основывалось:

на эпидемиологической ситуации в стране,

способности применять меры по сдерживанию заболевания во время поездок

от того, отменяет ли эта страна ограничения на поездки в ЕС.

"Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Ограничения должны оставаться в силе для стран, ситуация которых хуже, чем в ЕС. Комиссия предлагает подробный контрольный список, чтобы помочь государствам-членам достичь общей оценки. Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной стране (а не ее граждане)", - говорится в заявлении.

Решения о снятии ограничений должны быть подготовлены совместно с государствами-членами в рамках интегрированного механизма реагирования на политические кризисы ЕС. Государства-члены должны принимать такие решения скоординированным образом и обеспечивать единообразное применение на всей территории ЕС.

Это будет динамичный процесс, и интегрированный механизм реагирования на кризис должен будет координировать дальнейшие обновления.

Гибкость: будет возможно вновь ввести ограничения на поездки для конкретной страны, если критерии не будут выполнены.

Кроме того, государства-члены могут по-прежнему отказывать во въезде лицам, не являющимся членами ЕС, что представляет угрозу для общественного здравоохранения, даже если они приезжают из страны, для которой были сняты ограничения.

Для каких стран предлагают открыть границы в ЕС

В соответствии с предлагаемым контрольным списком Комиссия рекомендовала отменить ограничения для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.

"Это также следует из готовности Комиссии тесно связать регион Западных Балкан с реализацией дорожной карты по отмене мер по сдерживанию", - отмечается в документе.

Возобновление визовых операций

Большинство стран ЕС приостановило или сократило обработку визовых заявлений в рамках мер, связанных с пандемией. Путешественникам необходимо будет снова иметь доступ к визовым услугам, и государства-члены должны синхронизировать возобновление визовых операций с отменой ограничений на поездки.

Поэтому Комиссия представила руководство для поэтапного и скоординированного возвращения визовых операций в нормальное русло.

Также говорится, что минимальные визовые услуги должны по-прежнему предоставляться лицам, отнесенным к категории важных путешественников. Еврокомиссия рекомендует добавить в этот перечень и иностранных студентов.

Ранее мы писали о том, что украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.

Напомним также, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.