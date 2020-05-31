"Евробляхерам" подготовили неожиданный сюрприз: кого коснутся изменения

Евробляхи в Украине (коллаж РБК-Украина)

Евробляхи будут раздавать бесплатно

Евробляхи в 2020 году начнут раздавать бесплатно. Речь идет о машинах, конфискованных в связи с попыткой незаконно провезти на них через государственную границу товары и иные предметы, которые выставлены на продажу на электронных торгах.

В ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом" сообщили о бесплатной раздаче автомобилей на еврономерах. Об этом информирует Telegram-канал "Укравтопрома".

"Речь идет о машинах конфискованных в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленных на продажу на электронных торгах. Машины, не проданные за три сессии, поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно передать транспортное средство", - указано в сообщении.

Получить авто на еврономерах сможет не каждый. Есть вероятность, что их смогут получить медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.

К слову, евробляхеры не спешат узаконивать в Украине свои авто. Вероятно, тот, кто хотел решить данный вопрос, - давно все сделал. С начала 2020 года в Украине растаможили всего два авто с иностранной регистрацией.

Ранее мы писали, почему "евробляхеров" не штрафует полиция.

А также сообщали о том, что евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости.

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Автор: Дарья Яновская