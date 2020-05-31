"Євробляхерам" підготували несподіваний сюрприз: кого торкнуться зміни

Євробляхи в Україні (колаж РБК-України)

Євробляхи будуть роздавати безкоштовно

Євробляхи в 2020 році почнуть роздавати безкоштовно. Мова йде про машини, конфісковані у зв'язку зі спробою незаконно провезти на них через державний кордон товари та інші предмети, які виставлені на продаж на електронних торгах.

У ДП "Система електронних торгів арештованим майном" повідомили про безкоштовну роздачу автомобілів на єврономерах. Про це інформує Telegram-канал "Укравтопрому".

"Мова йде про машини конфісковані у зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду і виставлених на продаж на електронних торгах. Машини, не продані за три сесії, надходять у розпорядження комісії, яка приймає рішення, у чиє користування безкоштовно передати транспортний засіб", - зазначено в повідомленні.

Отримати авто на єврономерах зможе не кожен. Є ймовірність, що їх зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

До речі, євробляхери не поспішають узаконювати в Україні свої авто. Ймовірно, той, хто хотів вирішити дане питання, - давно все зробив. З початку 2020 року в Україні розмитнили всього два авто з іноземною реєстрацією.

Раніше ми писали, чому "євробляхерів" не штрафує поліція.

А також повідомляли про те, що євробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю.

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Автор: Дарина Яновська