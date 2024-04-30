Євробачення 2024: топ-8 пісень з найбільшими шансами на перемогу

Nemo - "The Code" (Швейцарія)

У хлопця фантастичні перспективи на перемогу. Його шанси букмекери оцінюють у 23%. Немо Меттлер вирізняється не тільки гарним голосом, а й унікальним і виразним стилем. До слова, у 2023 році швейцарець оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього "вони".

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватія)

Друге місце (16%) букмекери віддають хорвату, любителю книг про російський реалізм Марко Пурішичу, музичний стиль якого обертається навколо розглядання суспільних проблем його батьківщини. Конкурсна пісня, до слова, є розповіддю, що описує подорож молодого хлопця з Хорватії у пошуках світлого майбутнього в іншій країні.

Joost Klein - Europapa (Нідерланди)

Третє місце (14%) букмекери віддають 26-річному реперу Joost Klein з Нідерландів. Прихильники Євробачення уже оцінили його запальний трек Europapa й зняли чимало реакцій на прослуховування цієї пісні. На офіційному каналі конкурсу ця композиція зібрала найбільшу кількість переглядів - 16 мільйонів, для порівняння - українська після набрала 4 млн.

Angelina Mango La Noia Italy (Італія)

Четверте місце (12%) букмекери прогнозують італійській співачці Angelina Mango, яка розпочала свою сольну кар'єру у 2020 році й досягла чималих результатів. Артистка походить із творчої сім'ї - її мама колишня співачка гурту Матья Базар, а батько - композитор і автор пісень.

Angelina описує свою пісню на Євробачення як результат натхнення кумбією - колумбійським танцем. Композиція ілюструє те, як артистка ставиться до життя, також вона і про нудьгу, яку життя іноді породжує.

Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria" (Україна)

П'яте місце (8%), на думку, букмекерів займуть представниці з України Jerry Heil & alyona alyona. За словами співачок, цією композицією вони хочуть донести до фанів Євробачення, що світ потребує єднання. Також вони хочуть нагадати усім про Україну, про людей, які щодня живуть під ворожими атаками.

Slimane - Mon Amour (Франція)

Шосте місце (4%) букмекери дають представнику Франції співаку Slimane. Він зізнається, що написав свою пісню як любовний лист, який надсилає всім серцям, які її слухатимуть. До речі, шанси на перемогу Франції цьогоріч доволі високі, зважаючи на той факт, що ця країна вже 50 років не отримувала головного призу пісенного конкурсу.

Eden Golan - Hurricane (Ізраїль)

Сьоме місце (4%) букмекери прогнозують ізраїльській співачці Eden Golan. У її пісні згадуються масові вбивства, які 7 жовтня торік вчинив ХАМАС на півдні Ізраїлю. Зазначимо також, що багато артистів виступали за виключення співачки з конкурсу, оскільки вона розпочинала свою кар'єру у Росії і за майже два роки повномасштабної агресії РФ проти України не засудила дії країни-терориста.

Marina Satti - ZARI (Греція)

Восьме місце (2%), на думку букмекерів, посяде представниця Греції Marina Satti. У своїй композиції вона розповідає про справжні характеристики молодих греків та їх культуру. Пісня Marina Satti уже очолила грецькі чарти, тож те, що вона увійде у десятку найкращих пісень Євробачення 2024, у нікого сумнів не викликає.

Нагадаємо, що Євробачення 2024 проходитиме з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме. Це популярне пісенне дійство буде відбуватися вже 68 раз.

Представниці України виступлять у першому півфіналі під номером 5. Дивитися шоу можна буде на офіційному сайті Євробачення, YouTube-каналі "Євробачення Україна" або ж на телекалані "Суспільне Культура".

Зазначимо, що всього цього року у конкурсі братимуть участь представники 37 країн. У Гранд-фіналі 11 травня на сцені Євробачення виступлять 26 виконавців.

Прогнози букмекерів (скриншот)