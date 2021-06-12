Евро 2020: расписание прямых трансляций и календарь матчей
Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи пройдут на 11 стадионах городов Европы. Транслировать футбольные поединки в Украине будет три телеканала: "Футбол 1", "Футбол 2" и "Украина".
Полный календарь прямых трансляций и матчей – читайте в нашем материале ниже.
В 1/8 финала должны выйти по две сильных футбольных команды из каждой группы и четыре лучших команды на третьи места. За участие в финале каждая команда получит от УЕФА 9, 25 млн евро.
Групповой этап
Группа A
Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
11 июня (пятница)
22:00 Турция — Италия. Смотреть: Украина", Футбол 1, Футбол 2
12 июня (суббота)
16:00 Уэльс — Швейцария. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
16 июня (среда)
19:00 Турция — Уэльс. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Италия — Швейцария. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
20 июня (воскресенье)
19:00 Италия — Уэльс. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
19:00 Швейцария — Турция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
Группа B
Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
12 июня (суббота)
19:00 Дания — Финляндия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Бельгия — Россия 22:00. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
16 июня (среда)
16:00 Финляндия — Россия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
17 июня (четверг)
19:00 Дания — Бельгия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
21 июня (понедельник)
22:00 Россия — Дания. Смотреть: Футбол 1
22:00 Финляндия — Бельгия. Смотреть: Футбол 2
Группа C
Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
13 июня (воскресенье)
19:00 Австрия — Северная Македония. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Нидерланды — Украина. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
17 июня (четверг)
16:00 Украина — Северная Македония. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
22:00 Нидерланды — Австрия. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
21 июня (понедельник)
19:00 Северная Македония — Нидерланды. Смотреть: Футбол 2
19:00 Украина — Австрия. Смотреть: Украина, Футбол 1
Группа D
Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
13 июня (воскресенье)
16:00 Англия — Хорватия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
14 июня (понедельник)
16:00 Шотландия — Чехия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
18 июня (пятница)
19:00 Хорватия — Чехия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Англия — Шотландия. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
22 июня (вторник)
22:00 Чехия — Англия. Смотреть: Украина, Футбол 1
22:00 Хорватия — Шотландия. Смотреть: Футбол 2
Группа E
Испания, Швеция, Польша, Словакия
14 июня (понедельник)
19:00 Польша — Словакия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Испания — Швеция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2"
18 июня (пятница)
16:00 Швеция — Словакия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
19 июня (суббота)
22:00 Испания — Польша. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
23 июня (среда)
19:00 Словакия — Испания. Смотреть: Футбол 1
19:00 Швеция — Польша. Смотреть: Футбол 2
Группа F
Венгрия, Португалия, Франция, Германия
15 июня (вторник)
19:00 Венгрия — Португалия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
22:00 Франция — Германия. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
19 июня (суббота)
16:00 Венгрия — Франция. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
19:00 Португалия — Германия. Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
23 июня (среда)
22:00 Германия — Венгрия. Смотреть: Футбол 2
22:00 Португалия — Франция. Смотреть: Украина, Футбол 1
1/8 финала
26 июня (суббота)
2A — 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
1A — 2C 22:00 Лондон (матч № 38) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
27 июня (воскресенье)
1C — 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
1B — 3A/D/E/F 22:00 Севилья (матч № 40) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
28 июня (понедельник)
2D — 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
1F — 3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
29 июня (вторник)
1D — 2F 19:00 Лондон (матч № 43) Смотреть: Футбол 1, Футбол 2
1E — 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
¼ финала
2 июля (пятница)
Победитель № 42 — победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
Победитель № 40 — победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
3 июля (суббота)
Победитель № 37 — победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
Победитель № 44 — победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
½ финала
6 июля (вторник)
Победитель № 45 — победитель № 46 22:00 Лондон (матч № 49) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
7 июля (среда)
Победитель № 48 — победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
Финал
11 июля (воскресенье)
Победитель № 49 — победитель № 50 22:00 Лондон. Смотреть: Украина, Футбол 1, Футбол 2
Напомним, ранее мы писали о том, что украинских болельщиков не пустят на Евро-2020.