В Євпаторії напали на українку, яка клала квіти до пам’ятника Шевченку: повне відео
24 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії літня жінка з родиною з нагоди Дня Незалежності України вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Але так звані z-патріоти не дозволили їм цього зробити: прихильники окупантів напали на пенсіонерку, побили її та відібрали квіти й стяг.
На відео жінка, яка говорить українською мовою, розповіла деталі інциденту.
У День Незалежності сім'я українців принесла до пам'ятника букет з гвоздик і хризантем.
За словами постраждалої жінки, минулого року в окупаційній адміністрації їм сказали, що вони мають право прийти з синьо-жовтою стрічкою і прапором, але "нікого не повинні кликати з собою". Цьогоріч вони саме так і зробили.
Однак, вчора в якийсь момент до пам'ятника підійшли інші люди і забрали квіти. Жінка, яка була у вишиванці, сказала повернути квіти, а також попросила дочку сфотографувати цих людей.
Після цього невідомі її штовхнули на землю та втекли.
"Ми зараз це все в інтернет викладемо, я це так не залишу. Букет забрали - дві гвоздики червоні та жовту хризантему", - сказала українка.
В окупованому Криму росіяни напали на українок, які святкували День незалежності.#війна #Крим #Євпаторія #тимчасовоокупованітериторії #деньнезалежностіукраїни #russiaisaterroriststate #тарасшевченко #кобзар #crimeaisukraine pic.twitter.com/BDDM6jGtlt— Green Post (@GreenPost_News) August 24, 2023
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