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В Євпаторії напали на українку, яка клала квіти до пам’ятника Шевченку: повне відео

Євпаторія, П'ятниця 25 серпня 2023 14:15
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В Євпаторії напали на українку, яка клала квіти до пам’ятника Шевченку: повне відео У Криму напали на українку у вишиванці (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

24 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії літня жінка з родиною з нагоди Дня Незалежності України вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Але так звані z-патріоти не дозволили їм цього зробити: прихильники окупантів напали на пенсіонерку, побили її та відібрали квіти й стяг.

На відео жінка, яка говорить українською мовою, розповіла деталі інциденту.

У День Незалежності сім'я українців принесла до пам'ятника букет з гвоздик і хризантем.

За словами постраждалої жінки, минулого року в окупаційній адміністрації їм сказали, що вони мають право прийти з синьо-жовтою стрічкою і прапором, але "нікого не повинні кликати з собою". Цьогоріч вони саме так і зробили.

Однак, вчора в якийсь момент до пам'ятника підійшли інші люди і забрали квіти. Жінка, яка була у вишиванці, сказала повернути квіти, а також попросила дочку сфотографувати цих людей.

Після цього невідомі її штовхнули на землю та втекли.

"Ми зараз це все в інтернет викладемо, я це так не залишу. Букет забрали - дві гвоздики червоні та жовту хризантему", - сказала українка.

Раніше ми повідомляли, що у Львові російськомовні побили сімейну пару за прохання говорити тихіше.

Також читайте, що в метро Берліна російськомовні чоловіки побили українок.

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Євпаторія Тарас Шевченко росіяни Крым вышиванка