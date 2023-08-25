В Евпатории напали на украинку, которая возлагала цветы к памятнику Шевченко: полное видео

24 августа во временно оккупированной Евпатории пожилая женщина с семьей по случаю Дня Независимости Украины решили возложить цветы и поднять украинский флаг возле памятника Тарасу Шевченко. Но так называемые z-патриоты не позволили им этого сделать: поклонники оккупантов напали на пенсионерку, избили ее и отобрали цветы и флаг.

В День Независимости семья украинцев принесла к памятнику букет из гвоздик и хризантем.

По словам пострадавшей женщины, в прошлом году в оккупационной администрации им сказали, что они вправе прийти с сине-желтой лентой и флагом, но "никого не должны звать с собой". В этом году они именно так и сделали.

Однако вчера в какой-то момент к памятнику подошли другие люди и забрали цветы. Женщина, которая была в вышиванке, сказала вернуть цветы, а также попросила дочь сфотографировать этих людей.

После этого неизвестные ее толкнули на землю и убежали.

"Мы сейчас это все в интернет выложим, я это так не оставлю. Букет забрали - две красные гвоздики и желтую хризантему", - сказала украинка.