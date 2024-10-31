Євген з Маріуполя, який після поранення пройшов реабілітацію від Фонду Ахметова, відвідав матч "Шахтаря"

Євгену з Маріуполя - 12 років. Вік, у якому потрібно ганяти у футбол, насолоджуючись безтурботним дитинством. Але замість цього - війна, біль, важкі травми. Фонд Ріната Ахметова забезпечив хлопцеві курс відновлення. А 30-го жовтня також допоміг здійснити мрію Жені: організував відвідання футбольного матчу "Шахтар" - "Зоря", який відбувся у Львові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

9 березня 2022 року у будинок, де мешкала родина Жені, прямим попаданням влучив російський наряд. Хлопчик отримав тяжкі поранення. Його мама Світлана сама зробила синові перев’язку, адже медичної допомоги у Маріуполі тоді вже не було. Родина змогла вирватися з охопленого жахом міста із колоною ООН, яка вивозила людей з Азовсталі.

Женя переніс довге та непросте лікування, отримав інвалідність. Він пройшов курс фізичної та психологічної реабілітації, забезпечений Фондом Ріната Ахметова, що допомогло покращити стан хлопчика.

У Львові Женя занурився у динамічну спортивну атмосферу, відчув дружню підтримку та турботу. Як справжній вболівальник, хлопець отримав автографи гравців "Шахтаря", на згадку про цю надихаючу подію.

"Ми дуже вдячні за надану нашій родині допомогу, - каже мама Жені Світлана. - Мій син отримав фізіологічну реабілітацію та психологічну підтримку. Зараз він переповнений позитивними емоціями від гри та спілкування з гравцями. Поїздка у Львів на матч - це враження на все життя, ще один крок на шляху одужання".

У рамках програми "Реабілітація поранених дітей" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

За програмою "Рінат Ахметов - Дітям" різнобічну допомогу та підтримку від Фонду отримали понад 5 млн дітей України.

Якщо ваша дитина або дитина, яку ви знаєте, потребує реабілітації, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 800 509 001.

Історія Євгена та його родини увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав найбільшу у світі колекцію історій людей, що постраждали внаслідок війни росії в Україні — це вже понад 120 тисяч історій з перших вуст.