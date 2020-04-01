Эвакуированные с Бали украинцы сбежали из обсервации: все подробности

Эвакуированные украинцы сбежали из отеля (Коллаж РБК-Украина)

Из отеля "Козацкий" сбежало 60 человек

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Эвакуированные с Бали украинцы, которые устроили скандал в Борисполе и не хотели ехать в обсервацию, сбежали из отеля, в который их все-таки уговорили приехать. Всего скрылось из гостиницы "Козацкий" 60 человек. Об этом сообщили на канале "112", также эту информацию подтвердил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Всем, кто покинул обсервацию, грозит штраф 17 тысяч гривен.

"Полиция принимает все меры для того, чтобы каждый гражданин, обязан по закону проходить обсервацию, он или проходил обсервацию, или платил штраф. Уже составлено более 50 протоколов в отношении тех, которые нарушили режим обсервации", - сказал Геращенко.

Геращенко отметил, что не может удерживать людей силой из-за законодательных неточностей.

"Нужно, чтобы наши граждане понимали важность собственной ответственности по поводу того, что если они заразят вирусом кого-то еще, мы будем наказывать их по уголовному кодексу - статья 325", - добавил Геращенко.

Напомним, что ранее украинцы жаловались на условия проживания в отеле, они говорили, что там не топят и все услуги платные. Также они согласились пройти тест ПЦР на коронавирус 1 апреля, но сбежали.