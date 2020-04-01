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60 евакуйованих з Балі українців втекли з обсервації: усі подробиці

STYLERЖиття    01.04.2020 - 14:43
60 евакуйованих з Балі українців втекли з обсервації: усі подробиці
Евакуйовані українці втекли з готелю (Колаж РБК-Україна)

З готелю "Козацький" втекло 60 осіб

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Евакуйовані з Балі українці, які влаштували скандал у Борисполі і не хотіли їхати в обсервацію, втекли з готелю, в який їх все-таки вмовили приїхати. Всього зникло з готелю "Козацький" 60 осіб. Про це повідомили на каналі "112", також цю інформацію підтвердив замміністра МВС Антон Геращенко.

Всім, хто покинув обсервацію, загрожує штраф 17 тисяч гривень.

"Поліція вживає всі заходи для того, щоб кожен громадянин зобов'язаний за законом проходити обсервацію, він або проходив обсервацію, або сплачував штраф. Вже складено понад 50 протоколів стосовно тих, які порушили режим обсервації", - сказав Геращенко.

Геращенко зазначив, що не може утримувати людей силою через законодавчі неточностей.

"Потрібно, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності з приводу того, що якщо вони заразять вірусом когось ще, ми будемо карати їх за кримінальним кодексом - стаття 325", - додав Геращенко.

Нагадаємо, що раніше українці жалілись на умови проживання в готелі, вони говорили, що там не топлять і всі послуги платні. Також вони погодилися пройти тест ПЛР на коронавірус 1 квітня, але втекли.

В Одеській області на обсервації будуть перебувати 15 осіб, які повернулися з Грузії Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - МВС
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