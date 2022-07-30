Этот типичный при COVID-19 симптом может на самом деле быть признаком деменции
Ученые выяснили, что такой распространенный симптом коронавирусной болезни, как внезапная потеря обоняния, на самом деле может быть признаком деменции.
Об этом передает "Медправда".
Американские специалисты проанализировали данные по 20-летним наблюдениям за людьми в возрасте 70 лет.
Как определили медики, у страдающих аносмией (потеря нюха) в течение нескольких лет в 2 раза чаще фиксируется склонность к развитию болезни Альцгеймера, чем у тех, кто теряет обоняние в течение десятилетий.
Наблюдаемые учеными 515 человек в возрасте 70 лет сначала не имели деменции или когнитивных проблем. Все они жили в домах престарелых и ежегодно проверялись на способность идентифицировать определенные запахи и признаки деменции, а некоторые также проходили сканирование МРТ (магнитно-резонансная томография).
Измерение снижения обоняния осуществлялось по оценкам соответствующих тестов, после чего ученые заносили данные на график и анализировали данные. У 100 человек диагностировали деменцию или когнитивные нарушения.
Оказалось, что люди без классических симптомов болезни Альцгеймера, но у которых наблюдалось быстрое снижение обоняния, были на 89% более склонны к ухудшению памяти, чем те, кто терял нюх медленнее.
Кроме того, резкая потеря обоняния была связана с увеличением объема серого вещества в частях мозга, что связаны с нюхом и памятью.
Более всего изменения наблюдались в частях мозга, используемых для обоняния, включая миндалину и энторинальную кору. Их риск был аналогичен с имеющими ген APOE-e4 - генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.
Напомним, недавно ученые назвали ранние признаки деменции и способы ее лечения.
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