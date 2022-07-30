Цей типовий при COVID-19 симптом може насправді бути ознакою деменції
Науковці з'ясували, що такий поширений симптом коронавірусної хвороби, як раптова втрата нюху, насправді може бути ознакою деменції.
Про це передає "Медправда".
Американські фахівці проаналізували дані по 20-річним спостереженням за людьми у віці 70 років.
Як визначили медики, у страждаючих аносмією (втрата нюху) протягом декількох років у 2 рази частіше фіксується схильність до розвитку хвороби Альцгеймера, ніж у тих, хто втрачає нюх протягом десятиліть.
515 людей у віці 70 років, за якими спостерігали вчені, спочатку не мали слабоумства або когнітивних проблем. Всі вони жили в будинках престарілих і щорічно перевірялися на здатність ідентифікувати певні запахи й ознаки деменції, а деякі також проходили сканування МРТ (магнітно-резонансна томографія).
Вимірювання зниження нюху здійснювалося за оцінками відповідних тестів, після чого науковці заносили дані на графік і аналізували дані. У 100 людей діагностували деменцію або когнітивні порушення.
Виявилося, що люди без класичних симптомів хвороби Альцгеймера, але у яких спостерігалося швидке зниження нюху, були на 89% більш схильні до погіршення пам'яті, ніж ті, хто втрачав нюх повільніше.
Крім того, різка втрата нюху була пов'язана зі збільшенням обсягу сірої речовини в частинах мозку, що пов'язані з нюхом і пам'яттю.
Найбільше зміни спостерігалися в частинах мозку, що використовуються для нюху, включаючи мигдалину та енторинальну кору. Їх ризик був аналогічний тим, хто має ген APOE-e4 - генетичний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера.
Нагадаємо, нещодавно науковці назвали ранні ознаки деменції та способи її лікування.
А також перед цим ми розповідали, який симптом коронавірусу з'являється у повністю вакцинованих людей.