Цей типовий при COVID-19 симптом може насправді бути ознакою деменції

Науковці з'ясували, що такий поширений симптом коронавірусної хвороби, як раптова втрата нюху, насправді може бути ознакою деменції.

Американські фахівці проаналізували дані по 20-річним спостереженням за людьми у віці 70 років.

Як визначили медики, у страждаючих аносмією (втрата нюху) протягом декількох років у 2 рази частіше фіксується схильність до розвитку хвороби Альцгеймера, ніж у тих, хто втрачає нюх протягом десятиліть.

515 людей у віці 70 років, за якими спостерігали вчені, спочатку не мали слабоумства або когнітивних проблем. Всі вони жили в будинках престарілих і щорічно перевірялися на здатність ідентифікувати певні запахи й ознаки деменції, а деякі також проходили сканування МРТ (магнітно-резонансна томографія).

Вимірювання зниження нюху здійснювалося за оцінками відповідних тестів, після чого науковці заносили дані на графік і аналізували дані. У 100 людей діагностували деменцію або когнітивні порушення.

Виявилося, що люди без класичних симптомів хвороби Альцгеймера, але у яких спостерігалося швидке зниження нюху, були на 89% більш схильні до погіршення пам'яті, ніж ті, хто втрачав нюх повільніше.

Крім того, різка втрата нюху була пов'язана зі збільшенням обсягу сірої речовини в частинах мозку, що пов'язані з нюхом і пам'яттю.

Найбільше зміни спостерігалися в частинах мозку, що використовуються для нюху, включаючи мигдалину та енторинальну кору. Їх ризик був аналогічний тим, хто має ген APOE-e4 - генетичний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера.