Этот симптом при пробуждении может сигнализировать о раке: ученые

К сожалению, симптомы рака могут либо отсутствовать, либо быть слишком незначительными, чтобы их можно было заметить вначале.

Тем не менее, любые необычные телесные изменения должны быть исследованы врачом общей практики, советуют медики.

По словам Аббаса Канани, фармацевта Chemist Click, то, как вы просыпаетесь утром, может быть серьезным тревожным сигналом.

Какие симптомы должны насторожить

Эксперт предупредил, что пробуждение с постоянной болью в горле, которая сохраняется более двух недель без признаков улучшения, является явным признаком онкологии.

По словам фармацевта, то же самое касается кашля.

"Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, должен быть проверен. Особенно, если вы курите", - сказал специалист.

Еще один явный признак, который должен вас насторожить - это постоянная усталость.

"Чувствовать себя немного уставшим по утрам — это нормально, но если это необычно для вас или вы замечаете усталость, которая не проходит в течение дня, вам следует провериться у врача", - сообщил Канани.

К общим симптомам рака относятся: