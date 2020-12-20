Этот ритуал в День зимнего солнцестояния исполнит любое желание

День зимнего солнцестояния в этом году выпадет на 21 декабря. Именно в эту дату день будет самым коротким, а ночь - самой длинной. Длительность светового дня составит всего восемь часов, но после этой даты светлое время суток начнет увеличиваться.

Считается, что это время очень мощное энергетически. Ведь "старое" Солнце умирает, а "новое" рождается. И у каждого человека есть шанс на перерождение, избавление от старого и начала нового. Это время подведения итогов, планов, проведения ритуалов на исполнение желаний, пишет marieclaire.

В Киеве солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 15:56. Таким образом эпицентром дня солнцестояния станет полдень. Ближайшая ночь - с 20 на 21 декабря - станет самой длинной в году.

Как правильно провести ритуал в День зимнего солнцестояния

Считается, что сила Солнца в этот день позволит сделать большой шаг в новый период своей судьбы. В этот день благоприятными являются обряды на очищение от старого и привлечение желаемого.

День зимнего солнцестояния - самое лучшее время, чтобы оглядеться и выбросить лишние вещи. А после генеральной уборки зажгите свечу с шалфеем и обойдите с ней комнаты. Ведь именно шалфей действует как "щит" от негативной энергии, очищая пространство.

Обряд на очищение

Для обряда очищения следует написать на бумаге все, что принесло вам плохие эмоции в уходящем году. Каждый пункт закончите фразой: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".

Когда список будет окончен, сожгите его над свечой. Пока он будет гореть, представляйте, что огонь поглощает все ваши печали.

Как привлечь суженого на зимнее солнцестояние

В ночь зимнего солнцестояния составьте полный список качеств вашего желаемого партнера. Описание должно быть максимально детальным: внешность, интересы, антипатии, манеры, приоритеты.

Когда список будет готов, прочитайте его вслух, создавая у себя в голове образ вашего любимого человека. После чего избавьтесь от списка: сожгите его или спрячьте в тайном месте вашего жилья. Теперь исполнением вашего желания будут заниматься Высшие силы, а вам нужно всего лишь им довериться.

Ритуал на исполнение желаний

Возьмите красную свечу, зажгите ее и подумайте о самом заветном. Представьте, что вы в месте вашей мечты и представьте, чего вам не хватает в жизни: любви, гармонии с собой, надежного друга, денег, хорошей работы.

Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

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