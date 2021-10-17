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Этот простой тест позволит оценить риск инсульта: займет несколько секунд

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Воскресенье 17 октября 2021 08:37
Этот простой тест позволит оценить риск инсульта: займет несколько секунд Фото: пройти тест и оценить риск инсульта можно за несколько секунд (bangkokpattayahospital.com)
Автор: Владимир Костырин

Ученые разработали простой тест, который позволяет определить степень риска инсульта и сокращения продолжительности жизни. Японские исследователи из Киотского университета во главе с Ясухару Табара выяснили, что такие угрозы для человека можно выявить, проверив, как хорошо/плохо вы способны балансировать на одной ноге.

Об этом пишет издание Medium.

В исследовании приняли участие 1300 человек среднего и старшего возраста.

Ученые выяснили, что невозможность участников балансировать на одной ноге в течение 20 секунд или дольше связана с ранними изменениями кровеносных сосудов в головном мозге, которые потенциально указывают на риск инсульта в будущем. Также обнаружилось, что люди, которые испытывали проблемы с равновесием в течение этого периода времени, имели склонность к болезни мелких сосудов головного мозга и мелким кровотечениям.

Чтобы проверить себя с помощью такого теста не нужны никакие дополнительные приспособления, а выполнение задания займет несколько секунд.

Как проходить тест

  1. Найдите место, чтобы стоять в пределах досягаемости какой-либо опоры, чтобы ухватиться в случае потери равновесия.
  2. Засеките на часах, сколько времени вы можете простоять на каждой ноге.
  3. Сделайте то же самое, но уже с закрытыми глазами.

Результаты

Отмечается, что разница во времени между стояниями на правой/левой ноге с открытыми и закрытыми глазами указывает, насколько важно вам видеть для способности держать баланс.

С открытыми глазами:

  • Вы должны стремиться удерживаться на одной ноге не опуская вторую и не раскачиваясь в течение 1 минуты и более - это является свидетельством здоровых сосудов.
  • Японское исследование показало, что невозможность балансировать на одной ноге в течение 20 секунд указывает на риск инсульта в будущем.

С закрытыми глазами:

  • Мужчины и женщины, которые не могли удерживать позицию более 2 секунд, имели в 3 раза больше шансов умереть в возрасте до 66 лет, чем те, кто мог удерживать ее в течение 10 секунд или более.
  • У тех, кто вообще не смог пройти тест, вероятность смерти повышалась в следующие 13 лет. Эксперимент проводился под контролем Совета по медицинским исследованиям, а участвовали в нем 5 тысяч человек в возрасте 53 лет.

Совет

Не стоит пренебрегать тренировками равновесия и улучшать навыки координации. В любом случае такие зарядки являются важным аспектом, сокращающим риски несчастного случая в пожилом возрасте.

Как сообщалось, ранее ученые из Японии провели исследование о воздействие некоторых продуктов на состояние организма человека и обнаружили продукт, который при регулярном применении способен снизить риск инсульта на 16%.

Напомним также, что недавно специалисты в сфере хиромантии рассказали, как узнать длительность жизни по руке.

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