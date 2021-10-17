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Цей простий тест дозволить оцінити ризик інсульту: займе кілька секунд

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Неділя 17 жовтня 2021 08:37
Цей простий тест дозволить оцінити ризик інсульту: займе кілька секунд Фото: пройти тест і оцінити ризик інсульту можна за кілька секунд (bangkokpattayahospital.com)
Автор: Володимир Костирін

Вчені розробили простий тест, який дозволяє визначити ступінь ризику інсульту і скорочення тривалості життя. Японські дослідники з Кіотського університету на чолі з Ясухару Табара з'ясували, що про такі загрози для людини можна дізнатися, перевіривши, як добре/погано ви здатні балансувати на одній нозі.

Про це пише видання Medium.

У дослідженні взяли участь 1300 людей середнього та старшого віку.

Науковці з'ясували, що неможливість учасників балансувати на одній нозі протягом 20 секунд або довше пов'язана з ранніми змінами кровоносних судин в головному мозку, які потенційно вказують на ризик інсульту в майбутньому. Також виявилося, що люди, які відчували проблеми з рівновагою протягом цього проміжку часу, мали схильність до хвороби дрібних судин головного мозку і дрібних кровотеч.

Щоб перевірити себе за допомогою такого тесту не потрібні ніякі додаткові пристосування, а виконання завдання займе кілька секунд.

Як проходити тест

  1. Знайдіть місце, щоб стояти в межах досяжності якоїсь опори, щоб вхопитися в разі втрати рівноваги.
  2. Зафіксуйте за допомогою годинника, скільки часу ви можете простояти на кожній нозі.
  3. Зробіть те ж саме, але вже з закритими очима.

Результат

Зазначається, що різниця в часі між стояннями на правій/лівій нозі з відкритими та закритими очима вказує, наскільки важливо вам бачити для здатності тримати баланс.

З відкритими очима:

  • Ви повинні прагнути триматися на одній нозі не опускаючи другу і не розгойдуючись протягом 1 хвилини та більше - це є свідченням здорових судин.
  • Японське дослідження показало, що неможливість балансувати на одній нозі протягом 20 секунд вказує на ризик інсульту в майбутньому.

З закритими очима:

  • Чоловіки і жінки, які не могли тримати позицію більше ніж 2 секунди, мали в 3 рази більше шансів померти у віці до 66 років, ніж ті, хто міг тримати її протягом 10 секунд або більше.
  • У тих, хто взагалі не зміг пройти тест, ймовірність смерті підвищувалася в наступні 13 років. Експеримент проводився під контролем Ради з медичних досліджень, а брали участь в ньому 5 тисяч людей у віці 53 років.

Порада

Не слід нехтувати тренуваннями рівноваги і покращувати навички координації. У будь-якому випадку такі зарядки є важливим аспектом, що скорочує ризики нещасного випадку в літньому віці.

Як повідомлялося, раніше вчені з Японії провели дослідження про вплив деяких продуктів на стан організму людини і виявили продукт, який при регулярному вживанні здатний знизити ризик інсульту на 16%.

Нагадаємо також, що нещодавно фахівці у сфері хіромантії розповіли, як дізнатися тривалість життя по руці.

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