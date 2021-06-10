Этот продукт снижает риск инсульта на 55%: что нужно есть ежедневно

Самый популярный и любимый овощ в наших салатах – это помидор. Казалось бы, ну что в нем может быть особенного? А вот финские ученые нашли в помидоре одну невероятную особенность для организма человека.

Оказывается, ежедневное употребление свежих помидоров снижает риск возникновения инсультов на 55%. Об этом сообщают на портале Medikforum со ссылкой на исследование в журнале Neurology.

В исследовании провели анализ историй здоровья более тысячи мужчин. Наблюдения длились более 12 лет и за это время около 70 мужчин столкнулись с инсультом. А вот не сталкивались с проявлениями таких проблем со здоровьем те, кто больше других ел помидоры.

Оказалось, что постоянное употребление помидоров снижает риск возникновения инсульта на 55%, а риск появления ишемического инсульта, который связан с тромбами – на 59%.

А все дело в антиоксидантах ликопинах, которые в помидорах есть в большом количестве. Высокий уровень ликопинов надежно защищает организм от инсультов. Среди добровольцев высокий уровень ликопинов был обнаружен у 259 мужчин и только у 11 из них были признаки инсульта.

"Это перспективное исследование показывает, что высокие концентрации ликопина в сыворотки крови снижают риск любого инсульта, и в особенности ишемического", - подчеркнули авторы исследования.

Кроме ликопина помидор богат фруктозой, калием, магнием, фосфором, медью, витаминами А, C, К, В6, В9.

Стоит знать

Не стоит употреблять помидоры тем, кто страдает гастритом, желчнокаменной болезнью, заболеваниями печени и почек, артритом и подагрой. Могут образоваться камни в почках, плюс ко всему, этот овощ является сильным желчегонным.

Также томаты являются одним из сильнейших аллергенов, поэтому аллергикам стоит с осторожностью отнестись к помидорам.