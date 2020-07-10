Этот продукт очень опасен для пожилых людей: есть очень осторожно

Медики назвали продукт, которые очень опасен для людей пожилого возраста. Специалисты утверждают, что это связано с особенностями организма усваивать некоторые продукты в пожилом возрасте.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что мясо является особенно опасным для людей старшего возраста. Особенно это касается свинины, так как при переваривании желудком свинины или говядины в кишечнике людей преклонного возраста активизируются бактерии, которые выделяют особое вещество. Это вещество может очень сильно повредить стенки артерий. При этом значительно повышается риск сосудистых патологий, в том числе и артериосклероза. Об этом пишет издание Zdorovia.

Одним из таких веществ является триметиламин. В печенке человека он превращается в оксид триметиламина (ТМАО). Такое соединение стимулирует развитие нарушений, которые связаны с риском преждевременной смерти.

"Уровень ТМАО в крови является фактором развития атеросклероза, сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Чем он выше, тем больше шансов пострадать", - предупреждают медики.

Кроме того, исследование показало, что выделение данного вещества связано с возрастным снижением интеллектуальных способностей, развитием дегенеративных состояний и умственной отсталости.

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