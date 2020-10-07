Этот признак укажет на тяжелую форму коронавируса: не пропустите

Медик указала на важный признак при коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Медик рассказала, как предотвратить тяжелое развитие COVID-19

Коронавирус у каждого человека может протекать по разному - у кого-то в тяжелой форме, у кого-то в легкой. Существует один признак, за которым нужно следить, чтобы не допустить осложнений и тяжелого течения болезни. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Медик отметила, что нужно очень внимательно наблюдать за уровнем насыщения крови кислородом. Недостаток кислорода в крови называется в медицине гипоксией. Она может иногда начинаться абсолютно без всяких симптомов. Чтобы не пропустить важный признак, купите пульсоксиметр. Это специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" – когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии, необходимо ехать в больницу", – сказала медик "РИА Новости".

Врач рассказала, что если у вас слабовыраженные симптомы коронавируса - вам необходимо оставаться дома и лечиться, как обычно при ОРВИ. Нужно много пить, проветривать комнату, а температуру сбивать с помощью парацетамола.

Если у вас высокая температура и исчезло обоняние и вкус - необходимо срочно связаться с семейным врачом и исполнять его дальнейшие инструкции.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.

Читайте также, украинский врач дал прогноз по COVID-19 на осень.