Ця ознака вкаже на важку форму коронавірусу: не пропустіть

Медик зазначила важливу ознаку при коронавірусі (фото: РБК-Україна)

Медик розповіла, як запобігти важкому розвитку COVID-19

Коронавірус у кожної людини може протікати по-різному - у когось в тяжкій формі, у когось в легкій. Існує одна ознака, за якою потрібно стежити, щоб не допустити ускладнень та тяжкого перебігу хвороби. Про це повідомила завідувачка терапевтичним відділенням ізраїльської лікарні Шамір Асаф А-Рофе, лікар-інфекціоніст Галина Гольцман.

Медик зазначила, що потрібно дуже уважно спостерігати за рівнем насичення крові киснем. Недолік кисню в крові називається в медицині гіпоксією. Вона може починатися абсолютно без жодних симптомів. Щоб не пропустити важливу ознаку, купіть пульсоксиметр. Це спеціальний прилад, який вимірює сатурацію (насичення крові киснем).

"Тому що є таке явище, яке в медицині називають "щасливою гіпоксією" – коли хворий може не помічати низької сатурації, відчуваючи себе при цьому спочатку добре. Якщо сатурація впала нижче 94 навіть при нормальному самопочутті, необхідно їхати в лікарню", – сказала медик "РИА Новости".

Лікар розповіла, що якщо у вас слабко виражені симптоми коронавірусу - вам необхідно залишатися вдома і лікуватися, як зазвичай при ГРВІ. Потрібно багато пити, провітрювати кімнату, а температуру збивати за допомогою парацетамолу.

Якщо у вас висока температура і зник нюх і смак - необхідно терміново зв'язатися з сімейним лікарем і виконувати його подальші інструкції.

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