Этот орех помогает замедлить старение и снижает риск серьезных заболеваний

Тело человека с возрастом претерпевает изменения, и ученые пока не нашли способа реально обращать процесс вспять, но некоторые здоровые продукты помогают его замедлять, а также укреплять организм и снижать риск серьезных заболеваний. Эксперты отмечают, что одним из таких суперфудов являются грецкие орехи.

По словам врача-диетолога Кортни Д'Анджело, такие орехи при употреблении способствуют замедлению старения, являются отличным источником омега-3, белка, полифенолов и витамина Е.

Какие питательные вещества в грецких орехах помогают сохранять молодость и являются профилактикой заболеваний

Эксперт обратила внимание, что жирные кислоты омега-3 могут быть отличным противовоспалительным средством, которое помогает уменьшить воспаление на лице, укрепить кожную мембрану и "придать коже сияние".

Кроме того, Кливлендская клиника утверждает, что эти жирные кислоты также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, снизить уровень триглицеридов и помочь уменьшить жесткость артерий, возникающую в результате старения.

Грецкие орехи также имеют высокое содержание белка. Д'Анджело рассказала, что получение достаточного количества белка в вашем рационе по мере старения может "помочь поддерживать выработку коллагена в коже". Также было обнаружено, что потребление достаточного количества белка в течение дня может помочь предотвратить возрастную потерю мышечной массы.

Такие орехи содержат полезное соединение, называемое полифенолами, что обладает высокой антиоксидантной и противовоспалительной биологической активностью, которая может помочь укрепить иммунную систему и бороться с инфекцией.

В отчете Oxidative Medicine and Cellular Longevity упоминается, что после многих лет исследований выяснилось, что полифенолы фактически были связаны с защитой от рака, диабета, ССЗ и остеопороза.

Наконец, грецкие орехи являются отличным источником витамина Е, который помогает удерживать влагу в коже и восстанавливать кожные ткани.

"А оба эти фактора играют важную роль в том, чтобы ваша кожа выглядела моложе", - говорит Д'Анджело.

Также известно, что витамин Е помогает поддерживать когнитивное здоровье и замедляет снижение когнитивных функций, поскольку он действует как антиоксидант и может защитить клетки вашего мозга от окислительного стресса.