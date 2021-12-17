Этот фрукт очистит вашу микроволновку за минуты: дорогие средства не нужны!

В микроволновке разогревают почти все - поэтому в ней может скапливаться в огромных количествах жир и микробы.

Есть отличный способ очистить вещь от грязи и жира, и он скорее всего есть у вас дома.

Вода и лимон

Вам понадобится всего лишь два ингредиента - вода и лимон.

На форуме Reddit, посвященном методам очистки микроволновой печи, пользователь Evaluatrix поделился лайфхаком.

"Ранее я пользовался водой, а сейчас просто попробовал добавить немного лимона в воду, и это значительно упростило работу", - поделился пользователь.

Он использует воду для "пропаривания" внутренней части микроволновой печи.

Лайфхак по очистке

Чтобы очистить микроволновую печь с помощью лимона, вам нужно будет наполнить небольшую, подходящую для использования в микроволновой печи миску водой. Отмерьте примерно полстакана воды в миску. Разрежьте лимон пополам и выжмите весь его сок в воду.

Для более тщательной очистки опустите в воду оставшиеся половинки лимона.

Затем поставьте в микроволновую печь миску с лимонной водой на сильной мощности примерно на три минуты или пока жидкость не закипит.

Дайте жидкости постоять пять минут. В это время не открывайте микроволновку. После 5 минут вы легко удалите губкой остатки пищи и остатки, прилипшие к стенкам микроволновки.

Бонусом будет приятный запах лимона. Пользуйтесь.