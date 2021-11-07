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Этот фрукт должен быть в рационе каждого: имеет много полезных витаминов

Автор: Тетяна Самарук

Организм человека в зимний период требует много витаминов. А в сливах много полезных микроэлементов. Также фрукт можно добавлять в десерты и даже в мясные блюда.

Также, кому лучше отказаться от слив, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Почему сливы полезны

По словам специалиста, они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок.

Важно, что все свои полезные свойства плода сохраняются и после переработки.

Также в состав фрукта входит:

  • Витамин C;
  • Провитамин А;
  • Фруктоза и сахароза;
  • Пищевые волокна;
  • Органические кислоты;
  • Азотистые, дубильные вещества;
  • Макро- и микроэлементы.

Кроме того, основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Также слива может возбуждать аппетит.

"В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диарее - не более двух", - написала Фус.

Кому лучше не есть фрукт

Чрезмерное употребление слив может представлять опасность для здорового человека. В частности, это может отличаться диареей, повышение кислотности в желудке, появление изжоги.

Диетолог рассказала, что сливы противопоказаны:

  • с диабетом и ожирением из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте;
  • противопоказания в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;
  • кормящим мамам, потому что употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев

Ранее мы сообщали, что врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем.

Также недавно мы писали, что врач назвала незаменимый для здоровья элемент.

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