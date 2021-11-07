Этот фрукт должен быть в рационе каждого: имеет много полезных витаминов

Почему сливы полезны

По словам специалиста, они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок.

Важно, что все свои полезные свойства плода сохраняются и после переработки.

Также в состав фрукта входит:

Витамин C;

Провитамин А;

Фруктоза и сахароза;

Пищевые волокна;

Органические кислоты;

Азотистые, дубильные вещества;

Макро- и микроэлементы.

Кроме того, основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Также слива может возбуждать аппетит.

"В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диарее - не более двух", - написала Фус.

Кому лучше не есть фрукт

Чрезмерное употребление слив может представлять опасность для здорового человека. В частности, это может отличаться диареей, повышение кислотности в желудке, появление изжоги.

Диетолог рассказала, что сливы противопоказаны: