Студентка из Харькова нецензурно высказалась об украинском языке: реакция разъяренной сети (видео)

Соответствующее видео девушка опубликовала на своей странице Instagram, но позже удалила.

"Пишу курсовую работу на е***ом украинском языке, и понимаю, что власть меня ущемляет и мои права", - пожаловалась девушка.

Девушка возмущается, почему она не может в Украине писали курсовую работу на русском языке.

"Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский - берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы", - удивляется девушка.

В комментарии к видео девушка написала, что она понимает ученых, которые уехали из страны. Потому что их, написанные на русском языке научные работы оказываются недействительными в Украине.

По словам девушки, она работает на "скорой", и там ее заставляют разговаривать на украинском. Кроме того, она сказала, что ломаный украинский в их магазинах им не нравится слышать. Также тех, кто хочет, чтобы на украинском разговаривали люди, которые ее не знают, она назвала "сомнительными патриотами".

Кроме того, организация "Мова на часі" призвала языкового омбудсмена, и Харьковский Центр скорой помощи, где работает девушка, немедленно отреагировать на ее поведение.

В комментариях пользователи пишут, что за такие высказывания ее нужно депортировать із страны. Также отмечают, что таким людям не место в Украине.