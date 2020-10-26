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Это жесть: в Чернигове на местных выборах голосовали за Путина (фото)

Чернигов, Понедельник 26 октября 2020 14:16
Это жесть: в Чернигове на местных выборах голосовали за Путина (фото)
На выборах голосовали за Путина (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернигове на местных выборах произошел вопиющий инцидент

Местные выборы 2020 в Украине завершились и ЦВК подсчитывает голоса, чтобы вскоре объявить результаты. Как оказалось, нарушения на участках - это еще не все беды, которые происходили в воскресенье. К примеру, в Чернигове зафиксировали факт "голосования" за партию Владимира Путина "Единая Россия".

Как оказалось, человек просто вписал в бюлетень название партии и оставил за нее свой голос. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - написал мужчина под фото.

Это жесть: в Чернигове на местных выборах голосовали за Путина (фото)В Чернигове голосовали за Путина (фото: facebook.com/ihor.poluyan)

В комментариях украинцы пришли в гнев от такого факта и написали, что таким людям не место в Украине.

  • Жах!
  • Это жесть.
  • Я вважаю, що конкретно ця людина і подібні до неї, повинні їхати в росію і голосувати там за путіна. (росія і путін з маленької літери написала навмисно.
  • Якщо у Вас є фото бюлетеня, то напевно Ви і голосували.
  • Надо просто прочитать, что говорит закон о такой порче бюллетеня. Кто-то больной на голову внес в бюллетень дополнение, на которое у него нет права.

Отметим, что по закону такой бюллетень считается испорченным и не подлежит регистрации.

Как мы писали ранее, на местных выборах в Украине фиксировали очень необычные нарушения

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