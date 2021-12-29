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Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой

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Среда 29 декабря 2021 19:24
Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой Рецепт теста на пельменей или вареники (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки любят радовать свою семью домашними пельменями и варениками. Однако, необязательно готовить для этого сразу два вида теста.

Универсальным рецептом теста поделились на странице "babyshkin_pirochok" в Instagram.

В итоге вареники получаются очень упругими, эластичными и сочными.

К тому же если придерживаться соответствующих пропорций – вы получите отличную основу для любимых блюд, из которой очень легко получится сделать вареники и пельмени.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана - 200 мл;
  • мука - 2 стакана;
  • Соль - 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала в сметану добавьте соль, размешайте и засыпьте мукой. Замесите тесто и положите в миску и накрыть полотенцем. Оставьте отдохнуть на 1-3 часа.

За это время масса станет мягкой и эластичной.

Важно, что муки нужно только указанное количество – подсыпать дополнительно не придется.

Отваривать пельмени или вареники из такого теста нужно как обычно.

Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой

Рецепт теста на пельмени или вареники (freepik)

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