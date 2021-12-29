Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой
Часто хозяйки любят радовать свою семью домашними пельменями и варениками. Однако, необязательно готовить для этого сразу два вида теста.
Универсальным рецептом теста поделились на странице "babyshkin_pirochok" в Instagram.
В итоге вареники получаются очень упругими, эластичными и сочными.
К тому же если придерживаться соответствующих пропорций – вы получите отличную основу для любимых блюд, из которой очень легко получится сделать вареники и пельмени.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана - 200 мл;
- мука - 2 стакана;
- Соль - 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Для начала в сметану добавьте соль, размешайте и засыпьте мукой. Замесите тесто и положите в миску и накрыть полотенцем. Оставьте отдохнуть на 1-3 часа.
За это время масса станет мягкой и эластичной.
Важно, что муки нужно только указанное количество – подсыпать дополнительно не придется.
Отваривать пельмени или вареники из такого теста нужно как обычно.
Рецепт теста на пельмени или вареники (freepik)
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