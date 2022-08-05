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Стандарт качества: появились фото новой электрички, которая будет катать киевлян

Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця модернизировала поезда Kyiv City Express
Автор: Владимир Костырин

На маршруте Киевской кольцевой электрички запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express, который стал уже десятым модернизированным составом для пассажирских перевозок в столице.

Об этом передали в пресс-службе Укрзализныци.

В компании отметили, что теперь пассажиров на этом маршруте будут обслуживать "исключительно прошедшие модернизацию поезда".

Данный подвижной состав является инклюзивным - он предназначенный для удобной перевозки:

  • пассажиров с детьми,
  • людей с инвалидностью,
  • велосипедистов.

Обновленный поезд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Какие особенности

В модернизированном поезде Kyiv City Express установлены удобные обновленные сиденья, новшества внедрялись с учетом отзывов пассажиров.

Также в вагонах держатели для велосипедов теперь оборудованы специальными мягкими накладками.

Обновленные поезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, для железнодорожников с самого начала запуска кольцевой электрички в Киеве было важно "покрыть ее полностью обновленными электропоездами".

"Мы хотим дать людям понимание, что Kyiv City Express - это стандарт качества. Это надежность - на кольце и на всех последующих маршрутах. Это не точечные изменения, а системные", - отметил он.

Модернизированные электропоезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Напомним, что перед этим в УЗ уточняли, что в модернизированном поезде остались все преимущества прошлых версий инклюзивных электропоездов:

  • в вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью и 58 откидных сидений для размещения тележек,
  • есть пандусы и уборные, удобные для людей с инвалидностью,
  • внутри вагонов установлены обновленные сиденья,
  • модернизирована система освещения, оповещения и информационные табло.

Также перед этим мы писали, что Укрзализныця расширяет киевский City Express, и рассказывали, куда теперь поедут электрички.

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КиевУкрзализныця