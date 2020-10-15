Украинским медикам выдали "позорную" защиту для работы с больными COVID-19

В Николаеве разгорелся скандал с плохой защитой для медиков
В Николаеве в отделении гемодиализа местной больницы разгорелся скандал. Дело в том, что медикам выдали для работы с тяжелобольными пациентами ненадлежащую защиту. Речь идет об одноразовых халатах и очках для работы в отделении гемодиализа. Об этом на странице в Facebook рассказала медик больницы Татьяна Костиненко.
"Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты —выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат... Чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал? А 4– 5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в, извините, этом непригодном для защиты от covid дерьме, которое закупили задорого?" - написала медик.
По словам врача, она не знает, для чего можно использовать такие очки, но только не для работы с тяжелобольными пациентами.
В комментариях украинцы возмутились тем, о чем рассказала врач.
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