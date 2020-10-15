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Українським медикам видали "ганебний" захист для роботи з хворими COVID-19

Миколаїв, Четвер 15 жовтня 2020 14:45
Українським медикам видали "ганебний" захист для роботи з хворими COVID-19
Медики отримали неналежний захист для роботи з хворими (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві розгорівся скандал з поганим захистом для медиків

У Миколаєві у відділенні гемодіалізу місцевої лікарні розгорівся скандал. Справа в тому, що медикам видали для роботи з важкохворими пацієнтами неналежний захист. Мова йде про одноразові халати та окуляри для роботи у відділенні гемодіалізу. Про це на сторінці в Facebook розповіла медик лікарні Тетяна Костиненко.

"Сьогодні вкотре отримали засоби індивідуального захисту —видали "що попало". Авось зійде. Наприклад, будівельні окуляри, непридатний одноразовий халат... Чим би ще заощадило наше керівництво лікарні, щоб "захистити" персонал? А 4– 5 годин гемодіалізу ви пробували відпахати у, вибачте, цьому непридатному для захисту від covid лайні, яке закупили задорого?" - написала медик.

За словами лікаря, вона не знає, для чого можна використовувати такі окуляри, але тільки не для роботи з важкохворими пацієнтами.

В коментарях українці обурені тим, про що розповіла лікар.

  • Розікрали весь державний бюджет!!! Хіба це відбувається тільки в одному відділенні! Просто в інших не вистачає мужності про це кричати! Кожен за своє місце трясеться.
  • Керівництво лікарні Римар/Бачинський тим самим кажуть медперсоналу, що не тим вони займаються: Вистачить рятувати, одягайте будівельні маски і починайте будувати, будете різноробочими! Ось вам засоби захисту від будівельного сміття!
  • Я думаю, призначені для стоматолога. Ганьба

Як ми писали раніше, в Києві обірвався ліфт, де їхали лікарі зі швидкої допомоги. Трагедія мало не сталася в Дніпровському районі Києва, куди медики прибули на виклик.

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