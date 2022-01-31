Это не портит ваши зубы: врачи развенчали самый популярный миф о кариесе

Основной миф о кариесе

Стоматолог уверяет, что даже при отказе от сахара - зубы все равно будут подвержены разрушению. Все дело в специфических бактериях, которые "питаются" остатками пищи на зубах. Совершенно не важно, какого рода эта еда.

"Истинная причина, почему возникает кариес на зубах — это специфические бактерии, которые обитают на поверхности эмали, в зубном налете и питаются остатками пищи", - сообщила специалист.

Также доктор сообщила, что кариозные микробы попадают в рот человека еще в детстве.

"Ребенок рождается стерильным, но в дальнейшем бактерии, однажды попав в полость рта, остаются там на всю оставшуюся жизнь. Обычно "заражение" кариозными микробами происходит еще в детстве, с общей посуды или слюны мамы, папы. Они заботливо облизывают соски, ложечки, которые затем отправляются в рот ребенка", - рассказала стоматолог.

Как развивается кариес

Если не предпринимать никаких мер и не проводить профилактику, кариозный процесс распространяется вглубь. Образуются полости, могут присоединиться различные осложнения. При неблагоприятном течении происходит потеря зуба. Причиной кариеса считается разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба.

Профилактика кариеса

Запомните, самая важная профилактика кариеса - это тщательная чистка зубов.

Чистить зубы нужно каждый день и тщательно, как минимум дважды в день по 2–3 минуты. При этом головка щетки должна совершать вертикальные, (направленные от десен движения), а также и горизонтальные и круговые движения.