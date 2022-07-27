Это овсяное печенье съедается за раз: простой рецепт от украинского кулинара

Порадовать близких людей дома простым и вкусным овсяным печеньем - очень легко. Главное использовать для него сливочное масло.
Рецептом выпечки поделилась кулинар Лиза Глинская.
По рецепту у вас должно в среднем выйти 24 печенья.
Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Для печенья используйте масло жирностью 62%. Добавьте сахар и яйца, перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.
Накройте тесто пленкой, поставьте в холодильник на 1 час.
Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут.
Читайте также, Клопотенко представил рецепт американского шоколадного печенья.
А ранее кулинар поделилась рецептом нежного печенья Мадлен.