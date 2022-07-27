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Это овсяное печенье съедается за раз: простой рецепт от украинского кулинара

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 12:06
Это овсяное печенье съедается за раз: простой рецепт от украинского кулинара Рецепт вкусного овсяного печенья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Порадовать близких людей дома простым и вкусным овсяным печеньем - очень легко. Главное использовать для него сливочное масло.

Рецептом выпечки поделилась кулинар Лиза Глинская.

Вам понадобятся такие продукты

  • 100 г яиц
  • 200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
  • 200 г муки
  • 220 г сахара
  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 10 г разрыхлителя
  • соль
  • ванильный сахар или корица
  • 10 г какао порошка

Пошаговый рецепт приготовления

По рецепту у вас должно в среднем выйти 24 печенья.

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Для печенья используйте масло жирностью 62%. Добавьте сахар и яйца, перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.
Накройте тесто пленкой, поставьте в холодильник на 1 час.

Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут.

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А ранее кулинар поделилась рецептом нежного печенья Мадлен.

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