Это овсяное печенье съедается за раз: простой рецепт от украинского кулинара

Порадовать близких людей дома простым и вкусным овсяным печеньем - очень легко. Главное использовать для него сливочное масло.

Вам понадобятся такие продукты

100 г яиц

200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

200 г муки

220 г сахара

200 г сливочного масла (комнатной температуры)

10 г разрыхлителя

соль

ванильный сахар или корица

10 г какао порошка

Пошаговый рецепт приготовления

По рецепту у вас должно в среднем выйти 24 печенья.

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Для печенья используйте масло жирностью 62%. Добавьте сахар и яйца, перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.

Накройте тесто пленкой, поставьте в холодильник на 1 час.

Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут.