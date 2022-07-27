Це вівсяне печиво з'їдається за раз: простий рецепт від українського кулінара
Порадувати близьких людей вдома простим і смачним вівсяним печивом - дуже легко. Головне використовувати для нього вершкове масло.
Рецептом випічки поділилася кулінар Ліза Глінська.
Вам знадобляться такі продукти
- 100 г яєць
- 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)
- 200 г борошна
- 220 г цукру
- 200 г вершкового масла (кімнатної температури)
- 10 г розпушувача
- сіль
- ванільний цукор або кориця
- 10 г какао порошку
Покроковий рецепт приготування
За рецептом у вас повинно в середньому вийти 24 печива.
Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Для печива використовуйте масло жирністю 62%. Додайте цукор і яйця, перемішайте. Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.
Накрийте тісто плівкою, поставте в холодильник на 1 годину.
Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснувши їх.
Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин.
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