Це вівсяне печиво з'їдається за раз: простий рецепт від українського кулінара

Порадувати близьких людей вдома простим і смачним вівсяним печивом - дуже легко. Головне використовувати для нього вершкове масло.

Вам знадобляться такі продукти

100 г яєць

200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)

200 г борошна

220 г цукру

200 г вершкового масла (кімнатної температури)

10 г розпушувача

сіль

ванільний цукор або кориця

10 г какао порошку

Покроковий рецепт приготування

За рецептом у вас повинно в середньому вийти 24 печива.

Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Для печива використовуйте масло жирністю 62%. Додайте цукор і яйця, перемішайте. Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.

Накрийте тісто плівкою, поставте в холодильник на 1 годину.

Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснувши їх.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин.