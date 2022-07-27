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Це вівсяне печиво з'їдається за раз: простий рецепт від українського кулінара

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Середа 27 липня 2022 12:06
Це вівсяне печиво з'їдається за раз: простий рецепт від українського кулінара Рецепт смачного вівсяного печива (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Порадувати близьких людей вдома простим і смачним вівсяним печивом - дуже легко. Головне використовувати для нього вершкове масло.

Рецептом випічки поділилася кулінар Ліза Глінська.

Вам знадобляться такі продукти

  • 100 г яєць
  • 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)
  • 200 г борошна
  • 220 г цукру
  • 200 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 10 г розпушувача
  • сіль
  • ванільний цукор або кориця
  • 10 г какао порошку

Покроковий рецепт приготування

За рецептом у вас повинно в середньому вийти 24 печива.

Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Для печива використовуйте масло жирністю 62%. Додайте цукор і яйця, перемішайте. Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.
Накрийте тісто плівкою, поставте в холодильник на 1 годину.

Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснувши їх.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин.

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А раніше кулінар поділилася рецептом ніжного печива Мадлен.

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