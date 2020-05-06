Это нужно успеть до конца весны: астрологи дали совет каждому знаку Зодиака

Гороскоп 2020 на май подскажет, в каких жизненных сферах каждому из знаков Зодиака нужно приложить максимум усилий. Причем, уверены астрологи, это нужно обязательно успеть сделать до конца весны, когда звезды будут им во всем помогать. Что посоветовали астрологи каждому из знаков Зодиака - читайте в материале Styler.

Стихия - Огонь: Овен, Лев, Стрелец

Астрологи советуют им заняться внутренним и внешним преображением. Эти перемены дадут им мощный старт для будущих свершений.

Овнам стоит очиститься от неуверенности и страхов. А первым шагом станет борьба с ленью и прокрастинацией. Тогда у вас все будет хорошо, как в личной жизни, так и в работе.

Львам майский апгрейд нужно начать с обновления гардероба. Чтобы быть в гармонии с внутренним миром, стоит одеваться с иголочки каждый день, даже если вы просиживаете дни дома. Тогда и личная жизнь у вас наладится.

Стрельцам нужно успеть распланировать свое лето и забыть о прошлых неудачах. Смотрите вперед, живите сегодня и думайте о завтра - такой девиз подойдет вам в конце этой весны.

Стихия - Земля: Телец, Дева, Козерог

Представителям этой стихии в мае лучше сфокусироваться на самых важных делах, которые нельзя отложить на потом. Чем больше дел они решат, тем успешнее войдут в лето.

Тельцы должны заняться раздачей долгов, закрытием кредитов, завершением рабочих проектов. В мае вам будет сопутствовать финансовая удача, поэтому можно совершать важные покупки - они будут удачными.

Деве нужно заняться обустройством своего жилья или дачи. Переставьте мебель, сделайте генеральную уборку, избавьтесь от хлама, который годами пылился без пользы в шкафах, и тогда дела пойдут на лад.

Козерогам в мае стоит задействовать всю свою предприимчивость, чтобы успеть разобраться с самыми назойливыми проблемами. Тогда лето вы сможете начать с чистой душой и спокойствием.

Стихия - Воздух: Близнецы, Весы, Водолей

Люди этой стихии очень харизматичны - они умеют дарить людям хорошее настроение и легкость. Эти качества очень пригодятся им в конце весны.

Близнецам астрологи советуют в последний месяц весны всегда избавляться от всего лишнего. Это касается не только хлама, но и очищения мыслей. Астрологи советуют навестить родственников, которые очень по вам соскучились.

Весам в мае нужно укреплять связь со своей стихией посредством получения новых ярких эмоций. Возможно, привнести больше позитива в их жизнь им поможет покупка новой мебели, смена обстановки.

Водолеям стоит набраться сил и успеть как следует отдохнуть в мае. В это время Вам нужно как можно чаще посвящать релаксации и духовным поискам, размышлениям на тему будущего.

Стихия - Вода: Рак, Скорпион, Рыбы

В мае с людьми этой стихии произойдут очень важные изменения, которые смогут стать фундаментом для будущего.

Ракам необходимо успеть наладить личную жизнь, решить проблемы с любимым человеком. Всем одиноким Ракам до начала лета стоит хотя бы познакомиться с тем, кто может претендовать на титул спутника жизни.

Скорпионам нужно успеть залатать дыры в семейном и личном бюджете. Май прекрасно подходит для поисков новых источников дохода. В это время вы расцветете и обретете удачу.

Рыбам нужно справиться со скептицизмом, победить неуверенность в себе и избавиться от комплексов. Это очень важно, так как от этого будут зависеть их успехи летом.

Ранее мы писали в нашем детальном гороскопе, какие сюрпризы приготовило лето для всех знаков Зодиака