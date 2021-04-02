Это нужно делать ежегодно: какие обследования женщины должны делать регулярно

Осмотр у гинеколога

Такую процедуру нужно проходить в среднем раз в полгода или ежегодно, даже если нет никаких жалоб и проблем. Специалист должен собрать полный анамнез и поговорить с пациенткой о менструальном цикле, предыдущих болезнях, сексуальной жизни.

Также обязателен осмотр в гинекологическом кресле и обследование молочных желез. Если врач обнаружит что-то при пальпации, то может направить к специалисту-маммологу.

Цитологический мазок

Этот тест желательно делать не реже одного раза в год. Этот анализ направляется в лабораторию и его проверяют также на пап-тест, который даст информацию о развитии рака шейки матки на 0 стадии. Регулярное проведение этого анализа снижает риск обнаружения рака на 92%.

Также мазок покажет состояние микрофлоры – микроскопия урогенитальных выделений. Этот анализ помогает выявить заболевания, которые передаются половым путем.

С цитологического мазка можно проверить пациентку на носителя папиллома вируса.

УЗИ органов малого таза

Такое обследование проводится двумя способами – трасвагинальным и трансабдоминальным. Мочевой пузырь не должен быть переполнен, так как это будет мешать визуализации органов. Этот метод обследования помогает выявить серьезные заболевания в ранних стадиях и начать своевременное лечение. Также УЗИ помогает обнаружить лишнюю жидкость, патологические процессы эндометрия и яичников и опухолевые образования.

УЗИ молочных желез

Этот метод помогает увидеть структуру молочной железы, обнаружить уплотнения, новообразования, заболевания тканей молочных желез. Женщинам до 40 лет достаточно проводить такую процедуру раз в 1-2 года, после 40 лет – 1-2 раза в год и посещать маммолога.