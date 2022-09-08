Это натуральное масло поможет предотвратить выпадение волос: как использовать

Розмарин является универсальной и популярной травой, используемой в пищевых продуктах и ​​ароматерапии, а также в лекарствах.



Возможно, это не первое масло, которое приходит на ум при выборе хорошего средства для ухода за волосами, но исследования все чаще раскрывают длинный список преимуществ, которые оно может оказать на кожу головы.

Использование масла розмарина для волос быстро стало тенденцией в Instagram и TikTok, где многие утверждают, что это продукт, который может предотвратить выпадение волос и стимулировать их рост.

Масло розмарина отлично подходит для укрепления волос (express.co.uk)

Народная медицина на протяжении тысячелетий использовала масло розмарина из-за его способности исцелять, укреплять и облегчать различные симптомы.

Почему масло розмарина полезно для волос?



Николь Петти, эксперт по уходу за волосами, рассказала, что благодаря высоким антиоксидантным, противовоспалительным и антибактериальным свойствам розмарин является отличным натуральным ингредиентом для роста, очищения и кондиционирования ваших волос.

Исследования показали, что эфирное масло розмарина так же эффективно для лечения мужского и женского облысения.

"Урсоловая кислота в розмарине работает, усиливая кровообращение в коже головы, чтобы обеспечить больше кислорода и питательных веществ для волосяных фолликулов", - уверяют эксперты.

Прежде чем вы начнете наносить эфирное масло розмарина на кожу головы, его сначала необходимо разбавить другим маслом, таким как масло жожоба, кокосовое или оливковое масло, чтобы ограничить возможный дискомфорт или раздражение на чувствительной коже.

Если вы хотите попробовать свои силы в создании собственного раствора, заполните банку веточками розмарина и маслом-основой по вашему выбору и оставьте на несколько часов, прежде чем аккуратно массировать кожу головы. Вы также можете добавить веточку лаванды для дополнительного аромата.

Нанесите примерно пять капель масла на кожу головы и оставьте впитываться в течение дня, рекомендует эксперт по уходу за волосами.

Используйте масло 2-3 раза в неделю, если у вас не появилось раздражение. Наносите только на кожу головы, а не волосы.