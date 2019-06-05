Это моя одна просьба: бабушка погибшего под Киевом мальчика обратилась к экстрасенсам

Бабушка пятилетнего Кирилла Тлявова, которого убили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком, обратилась к экстрасенсам за помощью. Об этом сообщает издание "Страна".

В расследовании гибели Кирилла Тлявова отсутствуют важные доказательства и самое сложное – это отсутствие оружия, из которого полицейские сделали тот роковой выстрел в ребенка. Во время обыска в домах Ивана Приходько и Владимира Петровца было обнаружено несколько видов оружия, но именно то, которым убили ребенка, так и не нашли.

Бабушка Кирилла Тлявова решила обратиться к экстрасенсам, чтобы они помогли отыскать важное вещественное доказательство.

"Я хочу, чтобы нам помогли в эту минуту экстрасенсы. Если они помогают и через пять лет и через десять, то я думаю, что они могут это сделать через четыре дня, могут это сделать и помочь (найти ружье - ред.). Это только одна моя просьба", - заявила женщина.

Бабушка Кирилла Тлявова решила обратиться к экстрасенсам (YouTube/Страна)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появились новый, пятый подозреваемый, который в тот день находился во время стрельбы вместе с полицейскими.

А также мы писали о том, что жена одного из полицейских набросилась на родителей погибшего ребенка и обвинила их в том, что часть вины за его смерть лежит на них.

Кроме того, мы рассказывали о том, что в Переяслав-Хмельницком простились с пятилетним Кириллом Тлявовым, которого подстрелили полицейские.