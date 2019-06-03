Вот это лето началось: гигантский град повредил дома и посевы под Николаевом (видео)

Гигантский град размером с голубиное яйцо выпал в Николаевской области в ночь с субботы на воскресенье, 2 июня. Погодное явление продолжалось на протяжении часа, передает ТСН.

Сообщается, что непогода накрыла Первомайский и Кривоозерский район. Град повредил посевы, фермеры подсчитывают убытки.

Также в области бушевал ураган, который повалил деревья. Спасатели уже расчистили проезжие части от веток и стволов.

"Вот это лето началось у нас", - говорит местный житель, демонстрируя ледяные шарики на поле.

Данных о потерпевших, к счастью, нет.

Гигантский град выпал под Николаевом (видео: YouTube/ТСН)

Пользователи сети также выкладывают в сеть фото и видео с разрушительным природным явлением, которое пронеслось в том числе и по Арбузинскому, Врадиевскому и Казанковскому районам Николаевской области.

Гигантский град выпал под Николаевом (видео: facebook.com/Alexandr Chepel)

Жители пострадавших районов демонстрируют размер льдин, которые сыпались с неба.

Сообщается, что в Казанковском районе непогода привела к отключению света, град серьезно повредил крыши на домах, а также сады и огороды.

Гигантский град выпал под Николаевом (фото: mkpost.info)

К слову, синоптик Наталка Диденко предупредила, что во вторник, 4 июня в некоторых областях Украины возможны ливни с порывистым ветром и градом.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.