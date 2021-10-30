Это копеечное средство ускорит рост ваших волос: продается в любой аптеке

Эксперты говорят, что скорость роста волос - очень индивидуальна. К тому же шевелюра имеет свойство восстанавливаться неравномерно в зависимости от участка головы.

Скорость, с которой растут волосы, также зависит от ряда факторов, включая возраст, генетику и факторы окружающей среды.

Ускорить этот процесс сложно, но возможно. И в этом поможет недорогое средство, которое можно купить в любой аптеке. Речь идет о касторовом масле, 50-миллилитровая бутылочка которого обойдется в около 20 гривен.

Как работает средство

Некоторые исследования показывают, что касторовое масло может помочь увеличить рост волос по ряду причин.

Во-первых, это может увеличить приток крови вокруг кожи головы в сочетании с массажем головы.

Кроме того, густое масло содержит рицинолеиновую кислоту и жирные кислоты омега-6, которые могут увлажнять и кондиционировать волосы. Это делает ваши волосы блестящими и здоровыми.

Когда касторовое масло не помогает

Если же вас серьезно беспокоит резкое выпадение волос, вам все же следует обратиться к врачу.

Иногда выпадение волос является временным и вызывается такими вещами, как болезнь, стресс, лечение онкологии, потеря веса или дефицит железа.

Если у вас внезапно начинают выпадать волосы, появляются залысины, голова чешется и "горит", не оттягивайте - обращайтесь за помощью к специалистам.

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Специалисты выделяют три фазы роста волос. Это анаген, катаген и телоген. По сути, волосы растут, фолликул обновляется, стержень выдвигается вверх, а потом отдыхает. То есть 10-15 % ваших волос сейчас отдыхает.

Во время фазы телогена волосяной фолликул находится в состоянии покоя от одного до четырех месяцев.

Затем фолликул снова начинает расти, основание волос отрывается от корня, волосы выпадают, и новый стержень начинает расти в течение двух недель.