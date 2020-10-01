Это гениально! Курьезное видео о кандидате в мэры восхитило украинцев

Украинский комик потроллил кандидатов в мэры (коллаж РБК-Украина)

В сети набирает популярность видео о необычном кандидате

Саркастический ролик о местных выборах 2020 в Украине с признаниями одного из "борцов" за кресло мэра вызвал в обществе резонанс и массу ироничных комментариев.

На видео мужчина, представившийся кандидатом в городские головы Сум Анатолием Почечуном, шокировал зрителей ответами на вопросы о цели участия в выборах и планах на политическое будущее.

В своем спиче амбициозный политик не утруждался следить за лексикой, активно матерился и грубо посылал людей "куда подальше".

Отметим, что инициатором создания шуточного ролика стал украинский комик Феликс Редька, который решил выдать свой ответ на засилье политической рекламы и заказных сюжетов в информационном пространстве в последнее время - в разгар предвыборной гонки.

На кадрах рассказывается, что за месяц до выборов в Сумах нового мэра один из кандидатов Анатолий Почечун "согласился дать короткий комментарий" для журналистки телеканала "Новых новостей".

Далее "политика" в диалоге просто понесло:

"- На должность иду, чтобы пи**ить деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу кошмарить. На интересы сумчан и на самих сумчан - как-то по х**.

- Что-то вы уж слишком откровенны.

- А я вообще честный человек. Если пообещал - сделаю. Фишка моя.

- А где вы работали и какой у вас опыт?

- Ну как все... В университете массовые мероприятия организовывал. Идешь к декану и говоришь - нужно тысячу гривен, берешь тысячу гривен и идешь, покупаешь торты на 300 гривен, а 700 - себе оставляешь. Потом с дядькой на заводе работал, и там такая же схема, только с черным металлом. Потом увидел - в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо. Понял, что людей на**ывать я умею и люблю. Вот я здесь.

- Что вы думаете о других кандидатов в мэры?

- Пи**аболы! Все... ну кроме меня".

Далее в кадре появилась "обеспокоенная сумчанка", которая присоединилась к разговору и обратилась с просьбой помочь решить проблему с домом, ремонтом и ОСББ.

"- Спасибо большое за обращение. Ваш вопрос я понял. Заниматься им я не буду. Идите в жо*у.

- Так, а может помощникам вашим поручите?

- Можно поручить помощникам, но им тоже пох**. До свидания!"

После этого женщина поделилась впечатлениями, которые оставил у нее Анатолий Почечун, и назвала его "очень честным человеком".

В итоге "политик" поставил финальную точку в вопросах выборов в Украине, объясняя, почему именно он должен стать мэром.

"Ну я человек из народа. Если мэром стану, может, люди поймут, что чиновники - это верхушка айсберга. Хочешь жить хорошо - за собой следи, и ребенка правильно воспитывай. А то вырастет х**лом, и мэром станет", - дал напутствие всем нам кандидат Почечун.

Предупреждаем - ролик содержит нецензурную брань!

у кожному кандидаті живе маленький Анатолій Почечун Опубліковано Dima Voinalovych Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Видео: "Кандидат" в мэры Сум Анатолий Почечун раскрыл политические планы

В комментариях к видео украинцы восхищаются таким портретом "честного кандидата", иронизируют и уже сулят ему большое политическое будущее и народную поддержку.

73% сумчан поддержат его

Я бы голосовал за него и в Жмеринке, и в Киеве, и в Мотовиловке

Это гениально!

Чувство юмора - наше все!

Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире и принялись выяснять отношения.

Напомним также, что недавно Ирина Верещук обматерила Николая Тищенко и рассказала, как нецензурно послала нардепа.