Это гениально! Курьезное видео о кандидате в мэры восхитило украинцев

В сети набирает популярность видео о необычном кандидате
Саркастический ролик о местных выборах 2020 в Украине с признаниями одного из "борцов" за кресло мэра вызвал в обществе резонанс и массу ироничных комментариев.
На видео мужчина, представившийся кандидатом в городские головы Сум Анатолием Почечуном, шокировал зрителей ответами на вопросы о цели участия в выборах и планах на политическое будущее.
В своем спиче амбициозный политик не утруждался следить за лексикой, активно матерился и грубо посылал людей "куда подальше".
Отметим, что инициатором создания шуточного ролика стал украинский комик Феликс Редька, который решил выдать свой ответ на засилье политической рекламы и заказных сюжетов в информационном пространстве в последнее время - в разгар предвыборной гонки.
На кадрах рассказывается, что за месяц до выборов в Сумах нового мэра один из кандидатов Анатолий Почечун "согласился дать короткий комментарий" для журналистки телеканала "Новых новостей".
Далее "политика" в диалоге просто понесло:
"- На должность иду, чтобы пи**ить деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу кошмарить. На интересы сумчан и на самих сумчан - как-то по х**.
- Что-то вы уж слишком откровенны.
- А я вообще честный человек. Если пообещал - сделаю. Фишка моя.
- А где вы работали и какой у вас опыт?
- Ну как все... В университете массовые мероприятия организовывал. Идешь к декану и говоришь - нужно тысячу гривен, берешь тысячу гривен и идешь, покупаешь торты на 300 гривен, а 700 - себе оставляешь. Потом с дядькой на заводе работал, и там такая же схема, только с черным металлом. Потом увидел - в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо. Понял, что людей на**ывать я умею и люблю. Вот я здесь.
- Что вы думаете о других кандидатов в мэры?
- Пи**аболы! Все... ну кроме меня".
Далее в кадре появилась "обеспокоенная сумчанка", которая присоединилась к разговору и обратилась с просьбой помочь решить проблему с домом, ремонтом и ОСББ.
"- Спасибо большое за обращение. Ваш вопрос я понял. Заниматься им я не буду. Идите в жо*у.
- Так, а может помощникам вашим поручите?
- Можно поручить помощникам, но им тоже пох**. До свидания!"
После этого женщина поделилась впечатлениями, которые оставил у нее Анатолий Почечун, и назвала его "очень честным человеком".
В итоге "политик" поставил финальную точку в вопросах выборов в Украине, объясняя, почему именно он должен стать мэром.
"Ну я человек из народа. Если мэром стану, может, люди поймут, что чиновники - это верхушка айсберга. Хочешь жить хорошо - за собой следи, и ребенка правильно воспитывай. А то вырастет х**лом, и мэром станет", - дал напутствие всем нам кандидат Почечун.
Предупреждаем - ролик содержит нецензурную брань!
у кожному кандидаті живе маленький Анатолій ПочечунОпубліковано Dima Voinalovych Четвер, 1 жовтня 2020 р.
Видео: "Кандидат" в мэры Сум Анатолий Почечун раскрыл политические планы
В комментариях к видео украинцы восхищаются таким портретом "честного кандидата", иронизируют и уже сулят ему большое политическое будущее и народную поддержку.
Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире и принялись выяснять отношения.
Напомним также, что недавно Ирина Верещук обматерила Николая Тищенко и рассказала, как нецензурно послала нардепа.