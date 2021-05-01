На этих дровах категорически нельзя жарить шашлыки: испортите и мясо и мангал!

Украинцы с наступлением праздников и тепла наконец-то могут вырваться на природу и пожарить шашлыки. Нехитрое на первый взгляд блюдо требует некоторых навыков подготовки и приготовления, так как некоторыми ошибками можно испортить шашлык даже из отборного мяса. Читайте ниже в нашем материале - какие дрова использовать нельзя, а какие - считаются идеальными

Какие дрова для шашлыка стоит выбрать

Шеф-повар ресторана говорит, что категорически нельзя использовать дрова хвойных деревьев - они выделяют смолу, которая портит и мясо и мангал. Лучшими дровами для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. Как вариант можно использовать березу, дуб и ясень.

При растопке эксперт советует заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе, иначе угли будут образовываться неравномерно.

Шампуры следует размещать на мангале плотно друг к другу, чтобы ограничить доступ кислорода к углям, иначе будете постоянно тушить. С обоих концов шампура запас для переворачивания должен быть не менее 4-5 см.

Для приготовления идеального шашлыка важно учитывать ряд нюансов: