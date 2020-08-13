Из Эстонии депортируют украинских заробитчан: вспыхнул скандал

В Эстонии решили депортировать группу украинских трудовых мигрантов, которым вменяют нарушение правил карантина - в частности, речь идет о несоблюдении двухнедельной самоизоляции после прибытия в страну.

Теперь 12 граждан Украины по требованию местного Департамента полиции и погранохраны намерены выслать обратно на родину до конца дня 14 августа. Об этом передает ERR.

Ситуация вызвала возмущение работодателей украинских заробитчан. Так, крупны фермеры и владельцы пяти предприятий Южной Эстонии, которые наняли работников, обратились в прокуратуру с требованием обжаловать решение о депортации, а после отказа ведомства - решили обратиться в суд.

Добавим также, что фермеры сетуют на усиленный контроль и жесткие проверки агросектора и отмечают, что при этом службы чуть ли не игнорируют иностранцев, приезжающих работать в других сферах услуг (в частности в строительной).

"Конкретное решение мы приняли исходя из того, что прибывшие рабочие были в курсе требования о самоизоляции, то есть 14 дней они должны были находиться в своих жилых помещениях. Об этом обязательстве знали и работодатели. Мы считаем, что эти люди намеренно нарушили карантинные требования. Поэтому самым логичным решением видится депортация конкретных лиц, поскольку у нас нет уверенности, что они не подвергнут опасности здоровье населения своим нежеланием соблюдать нормы и требования в дальнейшем", - прокомментировал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

В то же время руководитель Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус считает ситуацию спорной и заявляет, что в конкретном случае решение о депортации рабочих все же справедливым назвать нельзя.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу настаивает, что украинских работников, которые нарушили правила самоизоляции, нужно выслать из страны. Сообщалось, что украинцы нарушили самоизоляцию 46 раз.

Партия сезонных рабочих из Украины в количестве более 150 человек прибыла в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались 3 пробы), а затем поместили в карантин на 2 недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

Позже появились "обоснованные подозрения", что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали. К настоящему моменту сделаны предписания о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии у трех сезонных работников из Украины выявили COVID-19.