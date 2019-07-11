Еще и отфотошопила: Лобода вляпалась в скандал с украденным фото

Светлана Лобода угодила в громкий скандал из-за голого фото, которое она опубликовала накануне в Instagram. Известная йога-блогер Nude Yoga Girl, которая публикует обнаженные фото в разных позах уличила звезду в воровстве.

Отметим, что некоторые подписчики все же усомнились, что на снимке, в котором обнаженная девушка стоит на голове, скрестив ноги, именно Светлана Лобода. Тем не менее, большинство фолловеров звезды наперебой восхищались ее фигурой.

Nude Yoga Girl, обнаружив свой снимок на странице украинской певицы, стала писать в комментариях, обвиняя певицу в наглом воровстве. Но Лобода либо игнорировала, либо попросту удаляла комментарии.

К слову, фото, которое Светлана Лобода выложила на своей странице подверглось некоторым изменениям. Певица слегка вытянула фигуру, чтобы выглядеть стройнее.

На фото видно, что девушка слева (якобы Светлана Лобода), очевидно выглядит стройнее, чем девушка справа (Nude Yoga Girl).

Слева: фото со страницы Светланы Лободы, справа: оригинальный снимок

"Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее", - написала в посте Nude Yoga Girl.

Светлана Лобода попала в скандал с украденным голым фото (скрин: instagram.com/nude_yogagirl/)

Стоит отметить, что после того, как обман Светланы Лободы был раскрыт, певица попросту удалила пост с чужим голым фото, а в сторис она опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила, что не утверждала, что на фото именно Лобода.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.

К слову, недавно Светлана Лобода впервые за долгое время показала фото своей младшей дочери Тильды.