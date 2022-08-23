Еще одна "спецпрооперация"? Стало известно о рекламной компании против ряда постсоветских стран

На зданиях в центре Еревана (Армения) расклеены красочные плакаты с кремлевской символикой и буквами "Z", анонсирующие аннексию суверенных территорий Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Помимо декларации того, что аннексированный "Крым - это Россия!", то же самое, уже как свершившийся факт, прописано о следующих городах: Донецк, Луганск, Мариуполь, Запорожье, Херсон, Тирасполь (Приднестровье) и Цхинвал (Южная Осетия). На плакатах также имеются надписи: "Северный Казахстан - это будет Россия!", "Арцах - пусть будет Россия!".

Как известно, все перечисленные территории либо уже оккупированы РФ, либо находятся под угрозой оккупации и последующей аннексии под предлогом защиты якобы притесняемых там этнических меньшинств.

К первой категории относятся временно захваченные города и области Украины, а также оккупированные территории Молдовы (Приднестровье) и Грузии (Южная Осетия); ко второй - Карабах, принадлежащий Азербайджану, и частично занятый армянским меньшинством, а также Северный Казахстан, где в некоторых районах имеется значительный процент русского населения.

Более того, на всех этих территориях находятся оккупационные войска Кремля (восток и юг Украины, Приднестровье, Южная Осетия) или военные базы и армейские контингенты рф (Карабах, Северный Казахстан).

Эти территории объединяет еще одно обстоятельство: в отношении каждой из них кремль уже готовит фейковые референдумы по аннексии или в последние годы "прощупывал почву" насчет такой "перспективы".

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович еще 26 мая предупреждал о подготовке к 11 сентября всеобщего "референдума" о восстановлении "мини-CCCР".