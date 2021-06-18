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Еще одна смерть в поезде: что произошло под Павлоградом

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Павлоград, Пятница 18 июня 2021 08:32
Еще одна смерть в поезде: что произошло под Павлоградом В поезде под Павлоградом умерла женщина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В поезде Укрзализныци "Константиновка-Одесса" произошло ЧП. Под Павлоградом работники состава вынуждены были остановить поезд из-за смерти пассажирки.

Детали сообщили в издании "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, трагедия произошла вечером в четверг, 17 июня. Пожилой женщине стало плохо, и она скончалась еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, женщине было около 70 лет.

Поезд был остановлен недалеко от Павлограда и все рейсы из Днепра задержали минимум на час. К составу была вызвана бригада скорой помощи и полиция. Причины произошедшего устанавливаются.

На сайте Укрзализныци нет информации о трагедии в поезде "Константиновка-Одесса". О происшествии сообщили очевидцы. Пассажирам в Днепре объявили о задержке всех рейсов минимум на час. Этот поезд должен был прибыть по графику в Днепр в 21:40 и продолжить рейс по маршруту в 22:05.

Стоит отметить, что это не первый трагический случай в поезде Укрзализныци на этой неделе. 12 июня пассажир поезда "Рахов-Киев" упал с верхней полки. Утром 27-летний мужчина пожаловался на плохое самочувствие, а на станции Фастов медики уже констатировали смерть пассажира. Было заведено уголовное производство.

Ранее мы сообщали о том, что в Укрзализныце после инцидента приняли решение в обязательном порядке пристегивать ремнями всех пассажиров на верхних полках.

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