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Ще одна смерть у поїзді: що сталося під Павлоградом

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Павлоград, П'ятниця 18 червня 2021 08:32
Ще одна смерть у поїзді: що сталося під Павлоградом У поїзді під Павлоградом померла жінка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У поїзді Укрзалізниці "Костянтинівка-Одеса" сталася НП. Під Павлоградом працівники складу змушені були зупинити потяг через смерть пасажирки.

Деталі повідомили у виданні "Інформатор"з посиланням на власні джерела.

За даними видання, трагедія сталася ввечері в четвер, 17 червня. Літній жінці стало погано, і вона померла ще до приїзду швидкої допомоги. За попередніми даними, жінці було близько 70 років.

Поїзд був зупинений недалеко від Павлограда і всі рейси з Дніпра затримали мінімум на годину. До складу була викликана бригада швидкої допомоги та поліція. Причини події встановлюються.

На сайті Укрзалізниці немає інформації про трагедію в поїзді "Костянтинівка-Одеса". Про подію повідомили очевидці. Пасажирам у Дніпрі оголосили про затримку всіх рейсів мінімум на годину. Цей поїзд повинен був прибути за графіком в Дніпро о 21:40 і продовжити рейс за маршрутом о 22: 05.

Варто зазначити, що це не перший трагічний випадок у поїзді Укрзалізниці цього тижня. 12 червня пасажир поїзда "Рахів-Київ" впав з верхньої полиці. Вранці 27-річний чоловік поскаржився на погане самопочуття, а на станції Фастів медики вже констатували смерть пасажира. Було заведено кримінальне провадження.

Раніше ми повідомляли про те, що в Укрзалізниці після інциденту прийняли рішення в обов'язковому порядку пристібати ременями всіх пасажирів на верхніх полицях.

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