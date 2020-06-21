Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском

Пользователи неоднозначно отреагировали на подобную позицию
Сеть ресторанов "Львовские круасаны" отказываются обслуживать посетителей на русском языке. Об этом пресс-служба заведения сообщила на своей странице в социальной сети "Facebook".
Ранее в терминалах для самообслуживания гостей был украинский, польский, английский, русский языки. Последний убрали. В сети ресторанов объяснили свою позицию необходимостью защиты украинского языка.
"Русского - в наших терминалах самообслуживания нет.
Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - указано в сообщении.
Пользователи неоднозначно отреагировали на такое заявление. Одни возмутились, другие, напротив, были рады услышать подобную новость:
Напомним, что Супрун объяснила, почему "русский мир" опаснее коронавируса.
Автор: Дарья Русина