Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском

Сеть ресторанов "Львовские круасаны" отказываются обслуживать посетителей на русском языке. Об этом пресс-служба заведения сообщила на своей странице в социальной сети "Facebook".

Ранее в терминалах для самообслуживания гостей был украинский, польский, английский, русский языки. Последний убрали. В сети ресторанов объяснили свою позицию необходимостью защиты украинского языка.

"Русского - в наших терминалах самообслуживания нет.

Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - указано в сообщении.

Пользователи неоднозначно отреагировали на такое заявление. Одни возмутились, другие, напротив, были рады услышать подобную новость:

Но в Киеве в некоторых местах работники говорят по-русски;

То есть, если я обращусь на русском языке, меня не обслужат?

Для удобства - можно было и оставить. По умолчанию чтобы был родной язык. А так - выглядит как хайп. Проблема вовсе не в языке, на котором люди говорят.

Хорошая позиция, но... какая-то немного однобокая.

"Львовские круасаны" не будут обслуживать клиентов на русском (фото :facebook.com/LvivCroissants)

Напомним, что Супрун объяснила, почему "русский мир" опаснее коронавируса.