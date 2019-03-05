Еще немного морозов: в каких областях будет низкая температура

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной

Погода в Украине в среду, 6 марта, в большинстве областей будет благоприятной. Однако синоптики предупреждают, что почти во всех регионах будет сильный ветер, а в нескольких областях столбики термометров опустятся ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет облачно, без существенных осадков. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов, в Днепре до +11 +13 градусов.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью холодно, от 0 до +4 градусов. Днем от +10 до +12 градусов, в Херсоне до +13 градусов.

В Крыму без осадков, облачно с прояснениями. Ночью от +2 до +4 градусов, днем ожидается до +12 градусов тепла.

На севере будет холодно. Ночная температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +4 +6 градусов. Существенные осадки не прогнозируются.

В западных областях будет сухо и солнечно. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 градуса в Ивано-Франковске и Черновцах до +2 градусов в остальных областях. Днем ожидается +6 +8 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах до +9 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, +11 +13 градусов.

В центральной части страны облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 0 до +3 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов.

В столице 6 марта без осадков, облачно. Ночью холодно, от 0 до +2 градусов. Днем воздуха прогреется до +5 +7 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о резком изменении погоды.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды на пятницу, 8 марта.