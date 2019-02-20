Еще месяц зимы? Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы

Стало известно, в каких регионах пройдет мокрый снег с дождем

В четверг, 21 февраля, погода ухудшится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры воздуха, дожди, мокрый снег и усиление ветра. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем. Ночная температура составит от -1 до +1 градуса. Днем от 0 до +2 градусов.

В северных областях также пройдут осадки – мокрый снег, местами с дождем. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем ожидается около нуля.

На юге без существенных осадков, но день будет пасмурным. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов, в Одессе прогреется до +9 градусов.

В западных областях ожидается мокрый снег, снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха от -1 до +2 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, в Ужгороде до +7 градусов.

В центральной части страны пасмурно, местами возможен небольшой снег с дождем, сильный ветер, гололедица. Ночью температура до -1 градуса, днем от 0 до +3 градусов.

В столице 21 февраля ожидается пасмурная погода. Ночью -1 градус, днем от 0 до +1 градуса. Осадки не прогнозируются.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

А вот народный синоптик Леонид Горбань предупредил украинцев о том, что обещанных сильных морозов не будет, но умеренный холод и снег не отпустят Украину почти до конца марта.

"Морозов до минус 40 градусов, которые были возможны в начале февраля, уже не будет. К счастью, "язык" Атлантики "прикрыл" тогда Европу от холодных масс, движущихся из Арктики, и они ушли на Америку. Но с севера холода к нам еще будут пробиваться. Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля. Потом ожидается потепление до плюс 2−5 градусов. В это время могут быть небольшие снегопады и дожди. В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до плюс 5−7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", - рассказал он в своем комментарии для издания "Факты".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев пугают внезапным изменением погоды.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину вернутся снег и морозы.