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В Єрусалимі знайшли унікальну печатку часів Першого храму: малюнок на ній шокував вчених

Ізраїль, Вівторок 03 вересня 2024 21:20
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В Єрусалимі знайшли унікальну печатку часів Першого храму: малюнок на ній шокував вчених В Єрусалимі знайшли печатку віком майже 3000 років (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Археологи з Ізраїлю зробили неймовірне відкриття під час розкопок на Храмовій горі в Єрусалимі. Вони знайшли давню кам'яну печатку, яка була виготовлена у часи Першого храму, а це понад 2700 років тому.

Що це за печатка, як вона виглядає та що на ній написано, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Heritage Daily.

Під час розкопок на південній частині Храмової гори в Єрусалимі археологи з Управління старожитностей Ізраїлю знайшли рідкісну кам'яну печатку. У часи Першого храму така печатка слугувала амулетом або інструментом для запечатування юридичних документів.

Дослідники оцінили її вік у 2700 років. На ній написано ім'я палеоєврейським шрифтом: LeYehoʼezer ben Hoshʼayahu (що означає Єхозер, син Хошаягу).

Археологи припускають, що початковим власником печатки був Хошаягу, і він був високопоставленим чиновником Юдейського королівства. А після його смерті печатку успадкував його син Єхозер і додав своє ім'я, щоб мати захисні якості амулета.

До речі, ім'я Єхозер згадується в Біблії - він був одним з вояків царя Давида.

На печатці є вирізана крилата фігура в довгій смугастій сорочці, яка крокує вправо. Фігура має гриву з довгих локонів, що покриває потилицю, а на голові капелюх або корона.

В Єрусалимі знайшли унікальну печатку часів Першого храму: малюнок на ній шокував вченихВ Єрусалимі знайшли унікальну печатку часів Першого храму: малюнок на ній шокував вчених

Унікальну печатку з демоном знайшли в Єрусалимі (кадри з відео)

Професор з Управління старожитностей Ізраїлю, доктор Філіп Вукосавович зазначив, що це надзвичайно рідкісне та незвичне відкриття. І перший випадок, коли крилатий "джин" (захисна магічна фігура) - був знайдений в ізраїльській та регіональній археології.

Такі фігурки крилатих демонів відомі в неоассирійському мистецтві IX-VII століть до нашої ери, і вони вважалися своєрідними демонами-захисниками.

Раніше ми писали про те, що на місці воскресіння Ісуса Христа археологи знайшли неймовірний артефакт.

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